Рубіо розповів про перші переговори з Росією: яку умову висунули США

Сполучені Штати досі не знають, чи серйозні росіяни у своїх намірах закінчити війну в Україні.

Під час перших переговорів американської та російської делегацій, які відбулися в Саудівській Аравії 18 лютого, Сполучені Штати висунули тверду умову РФ для відновлення співпраці між країнами. Цією вимогою було припинення війни в Україні.

Про це повідомив один з учасників цих переговорів, державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

“Ми були дуже чіткими з росіянами... ми не сиділи над картою і не малювали лінії. Ми сказали: ми не можемо співпрацювати з вами економічно, в інших речах... Цього не станеться, поки не закінчиться війна. Це була наша позиція”, — розповів він.

Також читайте Переговори РФ та США у Стамбулі: чи стоїть Україна на порядку денному

За словами держсекретаря, США досі не знають, чи серйозні росіяни у своїх намірах закінчити війну в Україні.

“Якщо вони [тобто росіяни] наполягатимуть на нереалістичних речах, тоді ми розумітимемо, що вони не по-справжньому [хочуть завершення війни]. Але ми маємо протестувати ці позиції”, — сказав Рубіо.

Водночас він наголосив, що президент США Дональд Трамп “не буде втягнутий у погану угоду з нескінченними переговорами” і справді хоче бути “миротворцем”.

Нагадаємо, представники Росії та США зустрілися 27 лютого у Стамбулі і проводять переговори щодо проблем роботи посольств.

Читайте також: