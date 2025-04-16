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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Рубіо та Віткофф обговорять з європейцями завершення війни в Україні

Зустрічі з європейськими дипломатами відбуватимуться в Парижі 16-18 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віткофф та Рубіо

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний представник американського президента Дональда Трампа, поїдуть до Парижа в середу, 16 квітня, щоб обговорити зі своїми європейськими колегами питання про те, як покласти край російсько-українській війні.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

У повідомленні йдеться, що представники Сполучених Штатів будуть «просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття».

Вони перебуватимуть у Франції до 18 квітня.

«У Парижі [держсекретар США] також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні», — повідомили у Держдепі.

Як повідомляє France24, речниця французького уряду Софі Прімас підтвердила, що Рубіо і Віткофф проведуть переговори з високопоставленими європейськими дипломатами у Парижі.

Цей візит відбувається через кілька днів після того, як минулого тижня Віткофф провів свою третю зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. У понеділок Віткофф сказав, що він бачить, що мирна угода «виникає», незважаючи на відсутність прогресу в переговорах про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що існує шанс змінити відносини Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.

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