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Рубіо та Віткофф обговорять з європейцями завершення війни в Україні
Зустрічі з європейськими дипломатами відбуватимуться в Парижі 16-18 квітня.
Держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний представник американського президента Дональда Трампа, поїдуть до Парижа в середу, 16 квітня, щоб обговорити зі своїми європейськими колегами питання про те, як покласти край російсько-українській війні.
Про це повідомили у Державному департаменті США.
У повідомленні йдеться, що представники Сполучених Штатів будуть «просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття».
Вони перебуватимуть у Франції до 18 квітня.
«У Парижі [держсекретар США] також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні», — повідомили у Держдепі.
Як повідомляє France24, речниця французького уряду Софі Прімас підтвердила, що Рубіо і Віткофф проведуть переговори з високопоставленими європейськими дипломатами у Парижі.
Цей візит відбувається через кілька днів після того, як минулого тижня Віткофф провів свою третю зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. У понеділок Віткофф сказав, що він бачить, що мирна угода «виникає», незважаючи на відсутність прогресу в переговорах про припинення вогню.
Нагадаємо, раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що існує шанс змінити відносини Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.