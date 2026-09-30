Рубіо уклав контракт із фірмою росіян попри справу про приховування зв’язків із РФ

Рубіо уклав контракт із компанією росіян / © Associated Press

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Державний департамент США під керівництвом Марко Рубіо уклав урядовий контракт із компанією Oxygen Forensics, попри те, що федеральні посадовці вже знали про її прямий зв’язок із Москвою.

Про це пише New Republic.

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Рубіо уклав контракт із компанією, пов’язаною з Кремлем

Минулого тижня Міністерство юстиції США оголосило про затримання та висунення звинувачень у змові з метою шахрайства генеральному директору Oxygen Forensics, громадянину США Лі Райберу, а також громадянину РФ Олегу Сергійовичу Давидову. За даними слідства, вони організували схему приховування російських власників компанії від федеральних відомств, яким постачали програмне забезпечення для злому телефонів.

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Про цю проблему уряду США стало відомо щонайменше 28 серпня, коли Oxygen Forensics подала судовий позов проти свого колишнього співробітника та викривача Макса Вайссберга за публічне розкриття цієї схеми.

Втім, згідно з даними про федеральні закупівлі, отриманими виданням PunchUp, саме того ж дня Держдепартамент затвердив із цією фірмою угоду на суму 50 000 доларів.

Райбер публічно переконував, що його підприємство, яке надає послуги з цифрової експертизи та архівування електронних даних, продає виключно американський софт і не має жодних іноземних власників. Однак у кримінальній скарзі, оприлюдненій Офісом прокурора США в Центральному окрузі Каліфорнії, стверджується: фактичними власниками й контролерами Oxygen Forensics через холдинг на Кіпрі були п’ятеро громадян Росії, включно з Давидовим.

Щобільше, саме програмне забезпечення компанії, за версією обвинувачення, також виявилося російською розробкою.

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Від дій змовників постраждала ціла низка виконавчих органів влади: Міністерство оборони та підрозділи Міністерства внутрішньої безпеки, включно з Секретною службою, Національним інститутом комп’ютерної криміналістики, Службою розслідувань внутрішньої безпеки й Офісом генерального інспектора DHS.

Окрім цього, дані про закупівлі вказують на те, що під загрозою міг опинитися й сам Держдепартамент разом із посольством США в Загребі, яке безпосередньо оформлювало цей контракт.

За даними слідства, компанія зі штату Вірджинія почала маскувати своїх реальних власників після того, як США запровадили додаткові санкції проти РФ на початку 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну. За кілька місяців після цього Райбера призначили генеральним директором, президентом і головою ради директорів, а будь-які згадки про російських бенефіціарів повністю вилучили з публічних реєстраційних документів.

Деталі, викладені в матеріалах справи, свідчать, що Райбер чітко усвідомлював незаконність дій. У листопаді 2023 року, коли журналіст звернувся до нього із запитанням щодо зв’язку Oxygen Forensics із російським бізнесом, Райбер написав листа Давидову та іншим імовірним російським спільникам.

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У ньому він зазначив, що оприлюднення такої інформації «може зруйнувати» заплановану угоду з Національним інститутом комп’ютерної криміналістики, а «подальше існування компанії висить на волосині».

Трамп домовляється про вигідні угоди з РФ поки в Україні триває війна

Нагадаємо, команда Дональда Трампа активно промацує ґрунт для майбутніх енергетичних та бізнес-угод із Кремлем прямо під час війни в Україні. Нещодавно спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні переговори з посадовцями Мінфіну та Міненерго США.

Адміністрація Трампа розглядає можливість пом’якшення санкцій проти РФ в обмін на звільнення політв’язнів, що відкрило б США доступ до російської нафти, дизелю та мінералів.

Такі ініціативи США викликають обурення в Україні та серед європейських союзників, які прагнуть лише посилювати економічний тиск на Москву. Тим часом Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН закликав міжнародну спільноту перекрити фінансові потоки агресора та допомогти закінчити війну «до зими», тоді як Росія продовжує масовані атаки дронами та балістикою на українські міста.

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