Рубіо їде до Італії та Ватикану на тлі напруження між Трампом, Мелоні та Папою

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Італія та Ватикан 7–8 травня на тлі загострення у відносинах між Дональдом Трампом, Джорджиа Мелоні та Папою Римським Левом XIV.

Як повідомляє Politico, у Римі цю поїздку сприймають як спробу адміністрації США налагодити діалог після різких заяв Трампа на адресу Папи та італійської прем’єрки.

Очікується, що Рубіо проведе переговори з главою МЗС Італії Антоніо Таяні, міністром оборони Гвідо Крозетто, а також державним секретарем Ватикану П’єтро Паролін.

Реклама

Водночас наразі не підтверджено, чи відбудуться особисті зустрічі держсекретаря США з Мелоні та Папою.

Конфлікт Трампа і Мелоні — що відомо

Між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні виник публічний конфлікт після її заяв на підтримку Папи Римського Лева XIV.

Італійська прем’єрка розкритикувала висловлювання Трампа щодо понтифіка, назвавши їх неприйнятними.

У відповідь американський президент дорікнув Мелоні за відмову підтримувати військові дії США проти Ірану.

Реклама

Раніше Дональд Трамп розкритикував позицію понтифіка щодо війни з Іраном. За його словами, Папа «погано впливає на зовнішню політику».

Новини партнерів