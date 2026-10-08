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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Рубіо заявив про "глухий кут" у переговорах щодо України: у Кремлі відреагували

У Кремлі заявили про відсутність перспектив миру з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

Заяву речника Кремля Дмитра Пєскова передають російські ЗМІ.

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За словами Пєскова, російська сторона погоджується з оцінкою сенатора Марко Рубіо щодо відсутності наразі перспектив для дипломатичного врегулювання.

Речник Путіна звинуватив Україну в небажанні укладати мир. За його словами, погрози Володимира Зеленського про 40-денну операцію обернулися проти самої України, а наслідки цього відчувають жителі міст і вітчизняна промисловість.

«Подібні заяви, про це говорив президент, вони абсолютно свідчать про неготовність і небажання України виходити на якісь мирні траєкторії. Це зайве підтвердження цього», — наголосив Дмитро Пєсков.

Окрім цього, речник Кремля повідомив, що 8 жовтня може відбутися телефонна розмова між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Проте деталі та порядок денний запланованих переговорів у російській адміністрації заздалегідь розкривати відмовилися.

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Нагадаємо, як заявив держсекретар США Марко Рубіо, війна в Україні зайшла у глухий кут, а шансів закінчити її переговорами зараз майже немає.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова Держсекретаря США Марко Рубіо про те, що наразі умов для мирного урегулювання війни в Україні шляхом переговорів немає.

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