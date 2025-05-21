Рубіо зганьбився в Конгресі: держсекретар США не зміг відповісти на просте запитання про Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо / © Reuters

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо не зміг вичавити з себе пряму відповідь на запитання конгресмена-демократа Білла Кітінга, чи вважає він кремлівського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Суперечка між сенатором і держсекретарем США сталася на засіданні комітету в закордонних справах Палати представників конгресу США в середу, 21 травня.

Конгресмен Кітінг заявив, що хоче зрозуміти позицію США щодо відносин із союзниками і тому просить держсекретаря сказати, чи є Росія агресором у війні проти України.

Реклама

«Так, Росія вдерлася до України», — погодився Рубіо.

Наступне запитання Кітінга було дуже простим: чи є Путін воєнним злочинцем?

«Ви можете глянути на випадки, які трапилися, і, безумовно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір — припинити війну», — відповів Рубіо.

Проте Кітінга не влаштувала така відповідь і він повторив своє запитання, зауваживши, що хоче отримати відповідь «так» чи «ні».

Реклама

«Ми не зможемо закінчити війну, якщо не будемо з ним [Путіним — ред.] розмовляти», — знову ухилився від прямої відповіді Рубіо.

Натомість конгресмен зауважив, що це нескладне питання, і знову запитав, чи є Путін воєнним злочинцем.

«Я намагаюся відповісти на ваше запитання і кажу, що ми намагаємося покласти край війні», — Рубіо втретє відмовився давати пряму відповідь на запитання.

Тоді Кітінг звинуватив його в ухиленні від прямої відповіді.

Реклама

«Я відповідаю на ваше запитання. І відповідь полягає в тому, що воєнні злочини, безсумнівно, були скоєні. А щоб визначити відповідального за це, будуть час і місце для цього. А зараз завдання полягає в тому, щоб закінчити цю війну», — сказав Марко Рубіо, так і не давши відповідь на запитання Білла Кітінга.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що «США більше не можуть розв’язувати всі світові проблеми» і мають тримати в пріоритеті національні інтереси. Водночас він додав, що США не ізолюються від світу, хоча й скорочують фінансування дипломатичних програм і зовнішньої допомоги.