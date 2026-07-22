Рубіо зробив гучну заяву про Росію: чому США досі говорять із Кремлем

Марко Рубіо про відносини США та РФ / © Associated Press

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Сполучені Штати свідомо зберігають офіційні дипломатичні контакти з Росією, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну та відсутність значного прогресу в переговорах. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє DRM News.

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Очільник Держдепартаменту США наголосив, що повне згортання діалогу між Вашингтоном і Москвою створило б серйозні ризики, зокрема, через статус обох як найбільших ядерних держав світу.

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«Ми та Росія є двома найбільшими ядерними країнами на планеті», — сказав Рубіо.

За словами американського чиновника, прямі зв’язки з Кремлем залишаються необхідним елементом міжнародної безпеки, а відмова від них була б безвідповідальним кроком.

«Було б необачно та безвідповідально, якби ми не говорили. Ми повинні мати відносини з російським урядом», — додав Марко Рубіо.

Паралельно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував зустріч із Марко Рубіо на 23 липня. Під час перемовин російська сторона має намір обговорити нещодавні заяви Дональда Трампа щодо термінів завершення війни. Лавров також зауважив, що Москва досі очікує від Вашингтона реакції на пропозиції, озвучені раніше під час зустрічі на Алясці.

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Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив майбутню зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня в Манілі в межах заходів АСЕАН.

Сторони планують обговорити шляхи досягнення миру в Україні та питання двосторонніх відносин. Рубіо зазначив, що США прагнуть відіграти конструктивну роль у припиненні війни, яка ускладнює діалог із РФ на інші теми, а також наголосив на важливості контакту між двома найбільшими ядерними державами.

Зі свого боку, Лавров заявив про намір поцікавитися позицією Рубіо щодо заяв президента США Дональда Трампа про можливість швидкого врегулювання війни. Очільник МЗС РФ додав, що Кремль виходить із того, що Білий дім наразі не відмовився від власних пропозицій, раніше озвучених на Алясці.

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