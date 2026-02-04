ТСН у соціальних мережах

Світ
1592
Рубіо зробив заяву про найскладніші пункти мирної угоди

Очільник Держдепу озвучив ключовий результат переговорних зусиль США за останній рік для досягнення миру в Україні.

Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Найскладніші пункти можливої мирної угоди між Росією та Україною залишаються невирішеними.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі, передає Sky News.

За його словами, ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало «скорочення контрольного списку відкритих питань», які заважають досягненню мирної угоди.

«Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина», — заявив Рубіо.

При цьому він додав, що «погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом триває».

Марко Рубіо зазначив, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу. Однак він запевнив, що США продовжують інвестувати значні ресурси у спроби досягти прориву.

Держсекретар США зазначив, що в переговорах в Абу-Дабі беруть участь військово-технічні команди України та Росії, а також американські посадовці та експерти.

Нагадаємо, у середу, 4 лютого, завершився перший день нового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Переговори відновляться вранці в четвер.

