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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Рубіо зробив заяву про "угоду Трампа і Путіна" на Алясці: що сталося насправді

Американська адміністрація готова відігравати роль посередника у спробах завершити війну, але жодних домовленостей з Росією досягнуто не було.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив будь-які домовленості між американським президентом Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні минулого року.

Про це очільник Держдепу заявив під час спілкування з журналістами у четвер, 25 червня, передає Clash Report.

За словами Рубіо, американська адміністрація й надалі готова відігравати роль посередника у спробах завершити війну, яку Росія веде проти України.

«Це виснажливо для Європи, але особливо — для України, та все більшою мірою для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед і відіграти конструктивну роль, якщо для нас буде така роль у тому, щоб об’єднати сторони та покласти край цій війні», — заявив він.

Водночас держсекретар наголосив, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці не призвела до жодних домовленостей.

«Саме це президент намагається робити вже півтора року, але на Алясці не було жодної угоди. На Алясці була озвучена пропозиція, але вона ніколи не була угодою», — підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, аналітики ISW у недавньому звіті зазначили, що переговорна позиція Кремля заснована на максималістських вимогах Росії. Російські чиновники вкотре згадують про «домовленості», яких нібито було досягнуто під час саміту президентів США та Росії на Алясці у серпні 2025 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
600
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