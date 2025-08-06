Рубіо зробив заяву щодо санкцій проти Росії після переговорів Віткоффа

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що уже спілкувався зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Москви. Оголошення щодо застосування санкцій проти Росії він пообіцяв зробити пізніше у середу, 6 серпня.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами держсекретаря, з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня.

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«Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», — сказав Рубіо.

При цьому він додав, що незабаром будуть «деякі оголошення».

«Можливо, позитивні, можливо, ні», — загадково зауважив він.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з неофіційної дипломатичної місії Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів Кирило Дмитрієв, представник президента РФ Володимира Путіна.

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Візит Віткоффа відбувся за кілька днів до завершення ультиматуму президента Трампа: якщо до п’ятниці, 8 серпня, Росія не погодиться на припинення вогню в Україні, США впровадять нові санкції, включно з підвищенням мит на енергоносії для країн, які закуповують російську нафту — передусім Індії та Китаю.

Коментуючи переговори Путіна та Віткоффа, близький соратник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який має ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа, наголосив, що «діалог переможе», натякаючи на можливе порозуміння Москви та Вашингтона.