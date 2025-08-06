ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
586
Час на прочитання
1 хв

Рубіо зробив заяву щодо санкцій проти Росії після переговорів Віткоффа

З приводу ймовірного запровадження санкції проти Росії будуть проведені додаткові обговорення протягом середи, 6 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що уже спілкувався зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Москви. Оголошення щодо застосування санкцій проти Росії він пообіцяв зробити пізніше у середу, 6 серпня.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами держсекретаря, з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня.

«Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», — сказав Рубіо.

При цьому він додав, що незабаром будуть «деякі оголошення».

«Можливо, позитивні, можливо, ні», — загадково зауважив він.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з неофіційної дипломатичної місії Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів Кирило Дмитрієв, представник президента РФ Володимира Путіна.

Візит Віткоффа відбувся за кілька днів до завершення ультиматуму президента Трампа: якщо до п’ятниці, 8 серпня, Росія не погодиться на припинення вогню в Україні, США впровадять нові санкції, включно з підвищенням мит на енергоносії для країн, які закуповують російську нафту — передусім Індії та Китаю.

Коментуючи переговори Путіна та Віткоффа, близький соратник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який має ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа, наголосив, що «діалог переможе», натякаючи на можливе порозуміння Москви та Вашингтона.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie