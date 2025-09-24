Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: перші подробиці

Зустріч Лаврова та Рубіо за зачиненими дверима тривала годину / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Нью-Йорку 24 вересня.

Повідомлення про це з’явилося на офіційному вебсайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Зустріч Лаврова та Рубіо за зачиненими дверима тривала годину.

Як йдеться у заяві першого заступника речника Держдепу Томмі Піготта, під час зустрічі Марко Рубіо з Лавровим державний секретар повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та наголосив на необхідності того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв про готовність держави-агресорки шукати компроміс щодо завершення війни в Україні. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав гарантії безпеки, які хоче отримати для себе Кремль.

Тим часом політиці США щодо України сталися суттєві зміни. Президент США Дональд Трамп припустив, що Україна може повернути всі окуповані території, що суперечить його попередній позиції, коли він заявляв, що Україні варто поступитися землею.