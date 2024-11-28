Рубль валиться: Politico пише про велику напруженість на військову економіку Росії

Згідно з даними Investing.com, курс рубля впав до 114,75 за дол. Це рівень, якого не було від березня 2022 року.

Рубль впав 27 листопада до найнижчого рівня за останні два роки, оскільки поєднання низьких цін на нафту, нових санкцій проти російського бізнесу та зростальних державних витрат на воєнні дії створює ще більший тиск на економіку РФ.

Про це йдеться у статті Politico.

Центральний банк Росії відреагував на падіння рубля, призупинивши купівлю валюти до кінця року. Це обмежить пропозицію рублів і відповідно підтримає обмінний курс. Минулого року Росія зробила схожий крок після того, як заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина спровокував чергову кризу довіри.

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Такий захід допоможе утриматися від зростальної проблеми інфляції, яка змусила центробанк підняти ключову процентну ставку до 21%. Офіційні дані показують, що інфляція становить 8,5%, але приватні опитування, як-от опитування компанії ROMIR, свідчить, що фактичний рівень інфляції набагато вищий.

Зазначається, що рубль перебував під постійним тиском усе літо, оскільки ціна на нафту – найважливіший російський експорт – впала через слабкий попит у Китаї та Європі та швидко пропозицію зі США, Бразилії та Гайани, яка швидко зростала. Лише цього тижня ціни на нафту Brent впали майже на 4% через режим припинення вогню, погоджений Ізраїлем і "Хезболлою".

Тиск на рубль посилився після того, як США запровадили новий раунд санкцій проти "Газпромбанку", якому до того часу було дозволено обробляти платежі за те, що залишилося від російського бізнесу з експорту газу до Європи. Новий пакет також спрямований на 50 міжнародних російських банків, понад 40 реєстраторів цінних паперів і 15 фінансових чиновників.

"Запроваджені пакети санкцій мають свої негативні наслідки, які росіяни відчувають головним чином у формі високої інфляції", – сказав ринковий аналітик Conotoxia Гжегож Дроздз.

Згідно з даними Investing.com, курс рубля впав до 114,75 за дол. Це рівень, якого не було від березня 2022 року, одразу після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. До кінця торгів у Москві рубль відновився до 113,15 за дол. – це падіння на понад 7% за день.

Автори статті звернули увагу, що жорстка монетарна політика центробанку викликала дедалі більшу критику з боку провідних промисловців РФ, таких як металургійний барон Олег Дерипаска та Сергій Чемезов – впливовий голова оборонного конгломерату "Ростех". Організація Чемезова відповідає за виготовлення значної частини обладнання, необхідного для ведення війни проти України.

"Наче ліки шкідливіші за хворобу. Потрібні серйозні дискусії на цю тему. Це ситуація, ймовірно, безпрецедентна в сучасній світовій історії, коли ставка центрального банку в 2,5 раза перевищує інфляцію, і вона все ще не сповільнюється", – висловився голова "Северсталі" Олексій Мордашов на конференції в Санкт-Петербурзі 27 листопада.

На останньому засіданні центробанк підвищив процентні ставки до 21%, а його очільниця Ельвіра Набіулліна пригрозила ще одним підвищенням на наступному засіданні. Цього року банк підвищив свою облікову ставку на 500 базисних пунктів, але не зміг зупинити втрату рублем майже чверті своєї вартості щодо долара.

Нагадаємо, 27 листопада російський рубль суттєво впав і його курс становив 110 руб. за дол. і 115 – за євро. Таке зниження відбулося на тлі санкцій проти російських банків і скорочення експорту, повідомив ЦПД.

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