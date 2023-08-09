Рубль впав до 100 одиниць за долар та опинився серед найгірших валют – Bloomberg

Рубль опинився у трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються.

Рубль торгується нижче 97 за долар і продовжує падати через відтік валюти з Росії та санкції міжнародних партнерів України.

Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі агентства зазначається, що рубль 2023 року ослаб на 23% щодо долара. Через це російський рубль опинився у трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються. Сусідами російської валюти стали турецька ліра та аргентинське песо.

Чому впав рубль

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Рубль уже торгувався нижче 97 і наближається до позначки 100 одиниць за долар. Востаннє ця валюта була на такому рівні у лютому 2022 року – протягом першого місяця повномасштабного вторгнення РФ до України.

Автори статті пояснюють, що рубль упав на тлі збільшення російських державних витрат, падіння доходів від енергетики та прагнення громадян розміщувати свої гроші на закордонних рахунках.

За інформацією від центробанку РФ, у червні 2023 року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи – ключове джерело твердої валюти для країни-агресорки після вторгнення до України – скоротилися до 6,9 млрд дол. у липні від 16,8 млрд дол. за той самий період минулого року.

Нагадаємо, раніше видання Times писало, що президент РФ Володимир Путін залучає мільярди від торгівлі для фінансування вторгнення до України завдяки високим цінам на сировину, слабким західним санкціям та ухиленню від цих санкцій. Однак диктатору стає дедалі складніше фінансувати цю війну.

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