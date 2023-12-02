Рух ЛГБТК+ визнаний "екстремістським": у Москві силовики провели облави у гей-клубах

Менш ніж через 48 годин після того, як вищий суд заборонив ЛГБТК+ ру х та визнав його як екстремістську організацію, російські силовики провели рейди в гей-клубах і барах по всій Москві.

Про це повідомляє Ap News.

Зазначається, що п оліція провела обшуки у всіх гей-клубах, які є у столиці, зокрема нічний клуб, чоловічу сауну та бар, де проводилися ЛГБТК+ вечірки. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, приводом для облав став нібито рейд з наркотиками.

За словами очевидців, що у відвідувачів клубу спецслужби перевіряли документи та фотографували. Вони також сказали, що менеджери змогли попередити відвідувачів до приїзду поліції.

Західні журналісти нагадують, що рішення, прийняте у відповідь на позов, поданий Міністерством юстиції, є останнім кроком у десятирічному придушенні прав ЛГБТК+ за президента Володимира Путіна, який наголошував на традиційних сімейних цінностях протягом 24 років при владі.

Активісти відзначили, що позов було подано проти руху, який не є офіційною організацією, і що згідно з його широким і нечітким визначенням влада може розправлятися з будь-якими особами чи групами, які вважаються його частиною.

Кілька ЛГБТК+ закладів уже закрилися після цього рішення, включно з петербурзьким гей-клубом. У п'ятницю в соціальних мережах було написано, що власник більше не дозволить бару працювати згідно з чинним законом.

Додамо, що у Росії діє закон про заборону так званої ЛГБТ-пропаганди, під якою розуміють будь-які схвальні висловлювання про ЛГБТ-спільноту.

Нагадаємо, Путін раптом став на захист ЛГБТ-спільноти, яку в Росії хочуть визнати "екстремістською".

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