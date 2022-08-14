Рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети: яку військову активність зафіксували у Білорусі

Росія продовжує використовувати Білорусь у війні проти України.

У Білорусі продовжують фіксувати активність військової техніки армій РФ і РБ.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 13 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Так, 12 серпня о 23.00 у Вітебську, у напрямку пр-т. Перемоги - вул. Авіаційна, було помічені два МАЗи з особовим складом ЗС РБ.

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О 01:05 в мікрорайоні Уруччя Мінська місцеві чули чергу автомата, звуки тривали близько хвилини з боку в/ч 3214.

На ранок трасою Р53, Жодино (Мінська область) - Мінськ, рухалися три тентові МАЗи.

Вдень колону Збройних сил Білорусі помітили на трасі М1. Серед техніки були - 5 тентових МАЗу, 6 тентових Уралу, УАЗ 2203, водовоз з польовою кухнею, 7 Уралів (Кунг).

Вони їхали у няпрямку Борисів (Мінська область) - Мінськ. Цю ж колону помітили згодом на траса М2 - Колодищі (Мінський район).

На залізничній станції "Орша-Центральна" стояв ешелон з 20 одиниць техніки ЗС РБ: Кунги, МАЗи, Урали, РЛС, командні пункти, бензовози.

На траса М10, Мікашевичі - Лунінець, рухалась колона з БТР армії Білорусі. У Бресті помічено сім автобусів із солдатами на базі МАЗу ЗС РБ.

Приліт Іл-76 ВКС РФ (RA-78813) помічено в "Гомелі" о 12:40. Вилетів він з аеропорту о 15:00.

Також на траса М5, Гомель - перетин трас М5 та М8, рухалися два трали ЗС РФ, кожен із чотирма ракетами для ЗРК С-300/С-400. Ракети перевозилися на тралах із розпізнавальним знаком "V".

На траса М10, Житковичі - Мікашевичі, помічені бронемашини Волат та Dongfeng Mengshi ВС РБ.

У Борисові (Мінська область) зі 140 ремонтного заводу виїхав ешелон ЗС РБ: понад 7 МТ-ЛБ, 3 БРДМ-2, Газ-66.

О 20:10 трасою Р31, Єльськ - Мозирь, рухалась колона з 10 одиниць ЗС РБ: МАЗи, Кунги, польова кухня.

Нагадаємо, у МВС назвали дві реальні загрози, які наразі існують з боку Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь посилює охорону кордону в Брестській та Гомельській областях.

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