Рух станції радіоелектронної боротьби з безпілотниками зафіксували на основній транзитній трасі Білорусі: деталі (мапа)

У Білорусі, яка активно підтримує РФ у війні проти України, продовжує зберігатися небезпека для нашої держави.

У Білорусі продовжують фіксувати активність військової техніки армій РФ і РБ.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 9 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Зокрема, на аеродромі "Мачулищі" майже увесь день відбувалися тренування гелікоптерів та Ан-26 ВПС РБ, який о 10:15 був помічений над південними районами Мінської області.

Вранці о 07:00-07:10 з цього ж аеродрому у напрямку південного заходу летіли гелікоптери ВПС РБ: три Мі-24 та два Мі-8.

Також трасою Р23, д. Велика Малинівка (Узденський район, Мінська область) - Слуцьк (Мінська область), рухалась колона ЗС РБ: УАЗ 2206, УАЗ 469, МАЗ тентовий.

У напрямку Івацевичі - Аеродром "Осівці" летіли гелікоптери ВПС РБ: три Мі-24 та Мі-8.

О 09:17 було знову зафіксовано рух винищувачів. Цього разу вони прилетіли на аеродром "Барановичі" о 09:17, 09:30, 11:25, 11:27, 12:23. Злетіли вони з аеродрому о 10:13 (Су-25), 10:15, 16:00. Помічені над Слуцьком, Солігорськом.

Пізніше трасою М1, д. Петковичі (Барановичський район) - Стовпці (Мінська область), рухався порожній білоруський трал. На трасі М9, мікрорайон Степ'янка - Ангарська мікрорайон, помітили Р-161Ф2М "Екватор" ЗС РБ.

О 16:30 в Мінську на проспекті Незалежності було помічено МАЗ (Кунг) ЗС Білорусі. Крім того, у Мінську у мікрорайоні Шабани помічено ешелон тягачів на базі МЗКТ.

Від 10:00 до 16:00 у місті Ліда були тренування польотів літаків. О 10:40 помічено над Гродно. Також над Ружанами (Пружанський район), Івацевичами, Слонімом та Кобрином.

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У Мозирі, вул. Рижкова - Старий міст Прип'ять, бачили рух "Уралу" ЗС РФ. Також помічено російський тентовий "Урал", який рухався трасою М5, д. Червона Слобода (Жлобинський район, Гомельська область) - Бобруйск (Могилівська область).

Два трали ЗС РБ (один порожній, другий із чотирма ракетами для ЗРК С-300/400) їхали трасою М10, Речиця - Калінковичі.

У напрямку Брест, М1 - вул. Московська рухалася станція постановки перешкод Р-934УМ2 "Гроза-6". До слова, ця білоруська система має такі можливості:

виявлення та радіопридушення джерел радіовипромінювань на наземних та повітряних об'єктах;

виявлення, пеленгування та визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювань у режимі програмної перебудови робочої частоти (ППРЧ) зі швидкістю до 1000 стрибків за секунду, радіопригнічення ліній зв'язку у режимі ППРЧ зі швидкістю до 500 стрибків за секунду;

одночасного радіопригнічення до 28 ліній радіозв'язку на фіксованих частотах.

Технічні характеристики станції "Гроза-6" дозволяють:

шукати та відстежувати БПЛА;

виявляти та пригнічувати канали управління БПЛА від наземного пункту управління та канали передачі даних з БПЛА на наземний пункт управління;

здійснювати ефективне придушення апаратури бортових систем навігації БПЛА (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou) та підміняти реальні навігаційні дані неправдивими з метою відведення апарату з наміченого маршруту або примусу його до аварійної посадки.

У Століні помічено УАЗ 2206 ЗС РБ.

О 17:00 трасою Р31, Калінковичі - Мозирь, рухався тентовий "Урал" ЗС РФ.

В "Гомель" знову прилітав Іл-76 ВКС РФ (RA-78813). Літак сів о 17:00, а вилетів о 18:30. Увечері трасою М5, Гомель - перетин трас М5 та М8, рухалися два трали ЗС РФ, кожен із чотирма ракетами для ЗРК С-300/С-400.

Нагадаємо, у Білорусі оголосили про навчання ППО та військово-повітряних сил.

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