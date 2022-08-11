Рух вантажівок із мінометами  й активність авіації: моніторингова група розповіла про ситуацію у Білорусі (мапа)

У Білорусі, яка активно підтримує РФ у війні проти України, продовжує зберігатися небезпека для нашої держави.

У Білорусі продовжують фіксувати активність військової техніки армій РФ і РБ.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 10 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Зокрема, 10 серпня о 17.00 на трасі Зябрівка - аеродром "Зябрівка" було помічено "Краз" ЗС РФ, у якому сиділи люди у цивільному одязі. Увесь день періодично зустрічалися різні одиничні машини білоруської армії.

Уночі, з аеродрому "Барановичі" злітав винищувач, який за 1:40 здійснив посадку. Після чого туди прилітав Іл-76 ВКС РФ RA-76731.

Рано-вранці трасою Р31 - Мозир рухався бронеавтомобіль "Волат" ЗС РБ. У Мінську з мікрорайону Степ'янка до Ангарського мікрорайону рухався тентовий "Урал" ЗС РБ.

Також на тому ж напрямку бачили рух Р-161Ф2М "Екватор" ЗС РБ і "Урал 4320" (Кунг) ЗС РБ. Інша активність у Мінську:

10:00. Мінськ, траса М9. Мікрорайон Степ'янка - Ангарська мікрорайон. Рухався трал на базі МЗКТ ЗС РБ.

11:40. Мінськ, траса М9. Мікрорайон Степ'янка - Ангарська мікрорайон. Рухався Газ-66 ЗС РБ.

15:00 Мінськ, траса М9 - вул. Ф. Скорини. Рухався Р-161Ф2М "Екватор" ЗС РБ.

17:20 Мінськ, траса М9 - вул. Ф. Скорини. Рухався трал, на якому була БРЕМ-Ч (чехословацька броньована ремонтно-евакуаційна машина) ЗС РБ.

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На трасі М5, Мінськ - о.г Дукора (Пуховичський район, Мінська область) було помічено техніку ЗС РБ: УАЗ 469, тентовий МАЗ з написом "Розмінування", тентовий МАЗ, який на зчіпці віз "Урал" 4320 (Кунг). Вони їхали на невеликій відстані одне від одного.

На цій же трасі, але у напрямку Дукора - Мінськ рухався КамАЗ (Кунг) ЗС РБ. Крім того, з Мінська до Дукори рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Вранці на полігоні "Брестський" 38 одшбр летів Мі-8 ВПС РБ, з якого відбувалася висадка десанту. Від 21:00 до 23:30 на полігоні відбувалися посилені тренування.

Спостерігачі також помітили:

08:50. Траса М1, п. Привільний (Мінський район, Мінська область) - траса Р23. Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ. 09:10. Траса М9, Мінськ, мікрорайон Шабани - перетин трас М4 та М9. Рухався новий МЗКТ на обкатці з баластом. 10:20. Аеродром "Осівці". Зліт вертольота Мі-24 ВПС РБ, який зробив коло та полетів у напрямку 210 авіаційного полігону (Пружанський район). 11:00. Аеродром "Осівці". Посадка Мі-24 ВПС РБ. 13:00. Аеродром "Осівці". Зліт двох вертольотів Мі-24 ВПС РБ. 12:00. Траса М1, Жодино (Мінська область) - Мінськ. Рухалися автобус МАЗ та Зіл-131 ЗС РБ. 12:00. Траса М1, Жодино (Мінська область) - Борисів (Мінська область). Рухалися УАЗ 2206 і два "Урали" на зчіпці ЗС РБ. 12:00. Траса М1, Жодино (Мінська область) - Борисів (Мінська область). Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Крім того, спостерігалася авіаактивність у Білорусі. Так, о 12:20 у напрямку Волковиськ - північ летіли чотири винищувачі. Від 15:00 до 19:30 у Ліді проходили тренування літаків.

О 15:15 у південних районах Мінської області були помічені два винищувачі. О 17:50 з Корелицького району (Гродненська область) до північного сходу летів Мі-8 ВПС РБ.

Увечері, о 18:50, в Бресті бачили групу людей у формі ЗС РФ (у супроводі солдата ЗС РБ). Десятеро чоловіків помітили біля гіпермаркету "Green" на Варшавському шосе.

Помічено було три тентові "Волати" з мінометами ЗС РБ, які рухалися на трасі Р17 - д. Пожежин (Малоритський район, Брестська область).

Нагадаємо, у МВС назвали дві реальні загрози, які наразі існують з боку Білорусі.

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