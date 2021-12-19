Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Рухається зі швидкістю до 240 км/год.: тайфун на Філіппінах забрав життя понад 70 осіб

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рухається зі швидкістю до 240 км/год.: тайфун на Філіппінах забрав життя понад 70 осіб

Associated Press

Десятки зниклих безвісти.

На Філіппіни налетів потужний тайфун Rai: загинуло щонайменше 75 осіб.

Про це повідомляє видання Channel News Asia.

За словами губернатора провінції на острові Бохол Артура Япа, десятки людей зникли безвісти. Крім того, щонамейменше 13 поранених.

У багатьох провінцій немає зв'язку. Тайфун обірвав лінії електропередач. Це призвело до перебоїв у системах водопостачання, які працюють за допомогою електричних насосів. До найбільш постраждалих районів прямують військові, поліцейські, співробітники берегової охорони та пожежники.

Слід зауважити, що основний удар Rai взяли на себе острови Сіаргао, Дінагат та Мінданао. Тайфун рухається на північний захід зі швидкістю до 240 км/год. Сильний вітер утримається лише на філіппінських Калаянських островах протягом 36 годин.

Нагадаємо, кількість загиблих і зниклих безвісти в торнадо, що майже вщент знищили кілька містечок штату Кентуккі (США), зростає. Вже точно підтвердженоблизько 100 смертей. Понад 2 мільйонів доларів американці вже пожертвували на допомогу постраждалим від стихії.

Читайте також: 

Новини світу: через супертайфун на Філіппінах понад 300 тисяч людей покинули домівки

Новини світу: через супертайфун на Філіппінах понад 300 тисяч людей покинули домівки
Наступна публікація