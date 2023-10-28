"Рухомий ліс": у Шотландії шквальний вітер підійняв грунт із деревами – відео

Інцидент зафільмував перехожий.
На північ від Глазго у лісі підійнявся верхній шар ґрунту разом із деревами. Це спричинив штормовий вітер.
Відео оприлюднило видання BILD.
"У трагедії Шекспіра "Макбет" шотландському воєначальнику передбачили, що він непереможний, поки "Бірнамський ліс не зрушить з місця". Герой радіє, бо це неможливо. Але у фіналі пророцтво справджується, бо вороги накриваються гілками дерев, і Макбет гине", – символічно зауважили у виданні.
Раніше ми розповідали, що у вересні планету охопило декілька масштабних природних катаклізмів. Землетрус в Марокко, паводки в Бразилії, шторм в Іспанії - це ще далеко не весь перелік ударів стихії, які відчували люди в цілому світі. Інформацію про наслідки катаклізмів, якими природа ніби випробовує людство на міцність, читайте у нашому матеріалі.
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