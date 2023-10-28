"Рухомий ліс": у Шотландії шквальний вітер підійняв грунт із деревами – відео

На північ від Глазго у лісі підійнявся верхній шар ґрунту разом із деревами. Це спричинив штормовий вітер.

Відео оприлюднило видання BILD.

У Шотландії ліс зрушив з місця

"У трагедії Шекспіра "Макбет" шотландському воєначальнику передбачили, що він непереможний, поки "Бірнамський ліс не зрушить з місця". Герой радіє, бо це неможливо. Але у фіналі пророцтво справджується, бо вороги накриваються гілками дерев, і Макбет гине", – символічно зауважили у виданні.

Раніше ми розповідали, що у вересні планету охопило декілька масштабних природних катаклізмів. Землетрус в Марокко, паводки в Бразилії, шторм в Іспанії - це ще далеко не весь перелік ударів стихії, які відчували люди в цілому світі. Інформацію про наслідки катаклізмів, якими природа ніби випробовує людство на міцність, читайте у нашому матеріалі.

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