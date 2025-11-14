ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Рук не вистачає: Росія планує залучити 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР — ГУР

Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
"Шахеди"

«Шахеди» / © ТСН

Вже до кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «алабуга» в Татарстані, щоб ті збирали дрони.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Саме в „алабузі“ виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», — вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

«Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику ударів по Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie