Вже до кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «алабуга» в Татарстані, щоб ті збирали дрони.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Саме в „алабузі“ виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», — вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

«Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику ударів по Україні.