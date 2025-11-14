- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Рук не вистачає: Росія планує залучити 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР — ГУР
Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
Вже до кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «алабуга» в Татарстані, щоб ті збирали дрони.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
«Саме в „алабузі“ виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», — вказується в повідомленні в телеграм-каналі.
Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
«Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України», — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику ударів по Україні.