Рука Кремля у Німеччині: хто заважає постачанню танків “Леопард” до України - розслідування

Росія співпрацює з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) та використовує її активістів для того, щоб заважати постачанню німецької зброї, зокрема бойових танків “Леопард”, до України.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel, який провів розслідування разом із спільнотами Insider і Bellingtcat.

У публікації йдеться про натуралізованого громадянина Німеччини Володимира Сергієнка, який є помічником депутата Бундестагу від ультраправої партії AfD Ойгена Шмідта. Саме з його допомогою російські спецслужби намагаються зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків “Леопард” в Україну за допомогою абсурдних судових позовів проти німецького уряду.

Хто такий Сергієнко

52-річний Сергієнко є уродженцем Львова, але вже 31 рік проживає в Німеччині. У листопаді 2022 року він набув німецького громадянства, але водночас у листуванні Сергієнка журналісти знайшли копії його внутрішнього та закордонного паспорта, виданого Росією на початку 2022 року.

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У листуванні Сергієнка і його імовірного куратора з російських спецслужб на ім’я Олексій, до якого отримали доступ журналісти-розслідувачі, використовуються вирази, типові для радянських органів, що курували підривну діяльність за кордоном.

Зокрема, співрозмовники обговорювали “активні заходи” — термін, який “Росія використовує для прихованих спроб вплинути на політику інших країн за допомогою дезінформації, пропаганди та інших нечесних методів ще з радянських часів”, зауважують журналісти.

Співпраця з ультраправими

За словами журналістів, Сергієнко допомагав координувати виступи AfD, лобіював проросійські ініціативи та допоміг розпочати судовий процес проти уряду, спрямований на припинення або уповільнення поставок німецької зброї в Україну – усе за вказівкою імовірного офіцера російської розвідки.

Також у розслідуванні йдеться, що Сергієнко особисто перевозив готівку між Москвою та Берліном і направляв електронні перекази до німецької неурядової організації, яка симпатизує Кремлю, щоб сприяти його зусиллям.

“Це вказує на приголомшливу глибину проникнення російських спецслужб в цю партію задля просування своїх інтересів, зокрема, загарбницької війни в Україні”, – мовиться у статті Spiegel.

Про що судовий позов

На початку липня парламентська фракція AfD подала позов до органів до Федерального конституційного суду, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити озброєння до України без дозволу Бундестагу.

Журналісти наголошують, що жоден закон Німеччини не вимагає такої згоди. Однак, розгляд справи уже відбувається у Карлсруе.

За словами розслідувачів, саме Володимир Сергієнко виступав посередником між Москвою і німецькими законодавцями в ультраправій партії щодо цієї справи.

Водночас парламентська група AfD у Бундестазі заперечує зв'язок між позовом та діяльністю Сергієнка. Вони стверджують, що їхній юридичний відділ і юридичний представник Ульріх Восгерау підготували скаргу, а парламентська група покрила витрати. Ойген Шмідт та інші члени парламенту, близькі до Сергієнка, як стверджує AfD, не мали жодного відношення до процесу.

Нагадаємо, у грудні минулого року дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen опублікувала результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького телеканалу ZDF, щодо надання Україні сучасних бойових танків.

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