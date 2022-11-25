Рука посиніла, а обличчя набрякло: ЗМІ повідомили про погіршення стану здоров’я Путіна (фото)

На зустрічі з президентом Куби Путін рухав ногою, що, знову ж таки, підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням.

Кремлівському диктатору, схоже, стає все гірше.

Поява на публіці президента РФ Володимира Путіна породила нові чутки про стан його здоров'я.

Про це пише видання The Mirror.

На відеозапису, опублікованому на сайті Кремля, Путін спільно з кубинським президентом Мігелем Діас-Канелєм Бермудесом виголошують промови під час відкриття пам'ятника кубинському лідеру Фіделю Кастро в Москві.

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На відкритті бронзової статуї кубинського революціонера йшлося про "традиційну дружбу" між народами двох країн.

"На запису Путін, очевидно, почувається ніяково і тримається рукою за стілець. Рука російського президента помітно посиніла, і він виглядав зморщеним, стоячи поряд із представником керівництва Куби", - пише видання.

Як зазначає The Mirror, обличчя Путіна виглядало набряклим і блідим.

Як і на попередніх відео, Путін рухав ногою, що, знову ж таки, підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, після зустрічей і Путіна і Шойгу багато хто звернув увагу на те, як міцно диктатор схопився за край столу. Експерт із невербальної комунікації Валентин Кім проаналізував відеозапис та виніс свій вердикт.

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