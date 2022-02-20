"Руки геть від України": у Москві затримали учасників антивоєнних пікетів (фото)

У Москві шестеро росіян вийшли на одиночні пікети, виступаючи проти війни з Україною.
У центрі Москви силовики затримали шістьох учасників одиночних пікетів, які виступали проти війни з Україною.
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
Один із затриманих — правозахисник Лев Пономарьов та Юрій Самодуров. Затримали також Михайла Крігера, Миколу Рекубратського, Михайла Удімова та Ольгу Мазурову.
В учасників пікетів були плакати з написами "Росія, не чіпай Україну", "Геть владу чекістів", "Руки геть від України", "Ні війні з Україною" та "Свободу українським політв'язням".
Нагадаємо, що Москві експоліцейський розгорнув плакат "Путін убивця" і одразу був затриманий.
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