"Руки геть від України": у Москві затримали учасників антивоєнних пікетів (фото)

"Руки геть від України": у Москві затримали учасників антивоєнних пікетів (фото)

У Москві шестеро росіян вийшли на одиночні пікети, виступаючи проти війни з Україною.

У центрі Москви силовики затримали шістьох учасників одиночних пікетів, які виступали проти війни з Україною.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Один із затриманих — правозахисник Лев Пономарьов та Юрій Самодуров. Затримали також Михайла Крігера, Миколу Рекубратського, Михайла Удімова та Ольгу Мазурову.

В учасників пікетів були плакати з написами "Росія, не чіпай Україну", "Геть владу чекістів", "Руки геть від України", "Ні війні з Україною" та "Свободу українським політв'язням".

Нагадаємо, що Москві експоліцейський розгорнув плакат "Путін убивця" і одразу був затриманий.

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