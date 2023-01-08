Руки загребущі: Жданов пояснив, навіщо Росія відправила "вагнерівців" до Африки

Жданов розповів, як РФ за допомогою "вагнерівців" намагається "окупувати" Африку
Росія за допомогою приватних військовий компаній, в тому числі і "Вагнера", намагається максимально втрутитися у справи африканських країн.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму youtube-каналі.
"Африка зараз менше за всіх задіяна і світовій глобальній системі економіки і фінансів. Фактично, це "незоране поле". Тому всі кинулися в Африку", – зазначив експерт.
За його словами, Китай дуже сильно намагається привабити африканські країни на свою сторону, в тому числі інвестиціями, військово-технічною допомогою, допомогою у розробках корисних копалин. Росія робить те саме, тоді як ЄС і Штати відстають.
"Тому не дивно, що і в ЦАР і в Лівії були "вагнерівці". Росія намагається не те, щоб окупувати Африку – у деяких країнах російські "вагнерівці" забезпечують охорону перших осіб: президентів, міністрів і т.п. Вони забезпечують охорону шахт по видобуванню алмазів чи золота. Росія дуже сильно намагалася до початку війни втручатися і проникати на Африканський континент. Вони хотіли якомога більше африканських країн поставити під свій вплив", – підсумував Жданов.
"Вагнерівці" в Африці: що відомо
Найбільшу активність росіяни проявляють у ЦАР. Раніше повідомлялося, що "вагнерівці" вербують бойовиків у в'язницях Центрально-Африканської Республіки. Завербованих в'язнів з ЦАР, яких відправляють воювати до України, називають "чорними росіянами".
Також у ЦАР було скоєно замах на росіянина, пов'язаного з ПВК "Вагнера". В кінці листопада у ЦАР невідомий літак завдав авіаударів по бойовиках ПВК "Вагнера".
За даними CNN, російські найманці беруть безпосередню участь у тортурах і вбивствах мирного населення ЦАР.
Тим часом президент Гани Нана Акуфо-Аддо звинуватив сусідню країну Буркіна-Фасо у використанні найманців із російської ПВК "Вагнера".