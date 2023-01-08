Руки загребущі: Жданов пояснив, навіщо Росія відправила "вагнерівців" до Африки

Росія за допомогою приватних військовий компаній, в тому числі і "Вагнера", намагається максимально втрутитися у справи африканських країн.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму youtube-каналі.

"Африка зараз менше за всіх задіяна і світовій глобальній системі економіки і фінансів. Фактично, це "незоране поле". Тому всі кинулися в Африку", – зазначив експерт.

За його словами, Китай дуже сильно намагається привабити африканські країни на свою сторону, в тому числі інвестиціями, військово-технічною допомогою, допомогою у розробках корисних копалин. Росія робить те саме, тоді як ЄС і Штати відстають.

"Тому не дивно, що і в ЦАР і в Лівії були "вагнерівці". Росія намагається не те, щоб окупувати Африку – у деяких країнах російські "вагнерівці" забезпечують охорону перших осіб: президентів, міністрів і т.п. Вони забезпечують охорону шахт по видобуванню алмазів чи золота. Росія дуже сильно намагалася до початку війни втручатися і проникати на Африканський континент. Вони хотіли якомога більше африканських країн поставити під свій вплив", – підсумував Жданов.