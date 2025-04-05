"Руки геть": противника Трампа анонсували масштабні акції протесту у всіх штатах

Протести проти Трампа у січні 2025 року у Чикаго / © Associated Press

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У суботу в США (зауважимо, що у Вашингтоні зараз лише ранок) заплановано близько 1200 демонстрацій під гаслом «Руки геть», які, як очікують організатори, стануть найбільшим днем ​​протесту проти президента Дональда Трампа та його соратника-мільярдера Ілона Маска.

Про це пише Reuters.

Опоненти Трампа хочуть масово продемонструвати своє незадоволення у відповідь на кардинальні зміни главою Білого дому зовнішньої та внутрішньої політики США через виконавчі укази.

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«Це величезна демонстрація, яка надсилає дуже чіткий сигнал Маску, Трампу, республіканцям у Конгресі та всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів», — сказав Езра Левін, співзасновник Indivisible, однієї з груп, які організовують суботні заходи.

Близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі, повідомляє веб-сайт заходу.

«Дональд Трамп та Ілон Маск вважають, що ця країна належить їм. У суботу, 5 квітня, ми виходимо на вулиці по всій країні, щоб дати відсіч із чітким повідомленням: Руки геть!», — йдеться на сайті руху

Події заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Один із наймасштабніших мітингів очікується у Вашингтонському торговому центрі National Mall.

Раніше експерт розповів, як Трамп заплутався у власних обіцянках.