"Руки вбивці": шокувальні фото вен Путіна знову викликали чутки про його хворобу

Путін зі свічкою / © Getty Images

Російського диктатора Путіна, якому зараз 73 роки, останнім часом переслідують чутки про його погане здоров’я, зокрема про хворобу Паркінсона або рак, які Кремль спростовує.

Путіна бачили, як він хитався на желеподібних ногахх і відчайдушно хапався за стіл під час інтерв’ю, ніби намагався втриматися, пише видання The Sun.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський навіть заявив на початку цього року, що це «факт», що його хворий колега скоро помре.

Тепер, на шокувальних нових фотографіях, права рука Путіна має видимі опуклі вени, сухожилля, що виступають, та тонку, зморшкувату шкіру.

Українські джерела стверджують, що російський диктатор може страждати від болю.

Журналіст Дмитро Гордон сказав: «Путін стискає руки у щось схоже на кулаки. Вони мають опухлий та болючий вигляд, з венами, які помітно випирають на одній руці».

Політик та експерт з питань безпеки Антон Геращенко додав: «Щось не так з руками Путіна. Окрім того, що вони вкриті кров’ю по лікті [від його вбивства на війні], у нього ще й вени набухли».

Опуклі вени на руці Путіна викликали нову хвилю чуток про погіршення здоров’я диктатора / © The Sun

Путін тремтів і, схоже відчував біль, він тримався за стіл під час телевізійної зустрічі / © The Sun

Канал Nexta прокоментував: «Користувачі інтернету здивовані тим, що сталося з руками російського диктатора. Вони мають вигляд надзвичайно болючий».

Путін показав свої опуклі вени під час розмови з 22-річною Катериною Лещинською, яка очолює лоялістську групу під назвою «Здорова Вітчизна», що закликає до заборони вейпів у Росії.

Путін показав свої опуклі вени під час розмови з 22-річною Катериною Лещинською, яка очолює групу, що закликає до заборони вейпінгу в Росії / © The Sun

Інші джерела стверджують, що Путін лише демонструє звичайні ознаки чоловічого старіння, які він намагається — за допомогою косметичної хірургії — приховати від росіян після більш ніж чверті століття перебування при владі.

Ці фото з’явилися за два місяці після того, як Путін та 72-річний китайський диктатор Сі Цзіньпін з ентузіазмом обговорили біологічні інновації, які могли б дозволити їм дожити до 150 років.

Путін сказав своєму співвітчизнику-деспоту: «Людські органи можна безперервно пересаджувати. Чим довше живеш, тим молодшим стаєш».

Під час розмови, яку випадково підслухали в Китаї, Сі сказав Путіну: «Раніше люди рідко доживали до 70 років, але зараз у 70 років ти все ще дитина».

© The Sun

Дивні кадри з минулого року показують, як нога Путіна сильно смикається, коли він виступав на публічному заході.

Желейні ноги Путіна знову кинулися у вічі, коли російський диктаттор прощався з президентом США Дональдом Трампом на Алясці влітку — і, здавалося, був на межі зриву.

Путін хитався на желеподібних ногах під час саміту з Трампом на Алясці / Фото: East2west News

Багато хто стверджує, що російський лідер обрав взуття для збільшення зросту, щоб мінімізувати різницю в зрості з президентом США, зрост якого 193 см.

Ральф Гофф, колишній керівник операцій ЦРУ в Європі та Євразії, у серпні заявив газеті The Sun, що Путін хворий і наляканий, оскільки його усунення від влади відбувається подібним чином, як і його друга Асада.

Гофф сказав, що здоров’я та благополуччя російського президента є його «головним занепокоєнням», додавши: «Путін — це людина, яка боїться Covid, боїться захворіти».

Ходили навіть чутки про серйозніший діагноз — можливо, рак або хворобу Паркінсона.

Шокувальний витік шпигунської інформації свідчить про те, що Путін бореться з раком підшлункової залози, щитовидної залози та навіть простати.

У електронних листах від джерела в російській розвідці, які отримала газета The Sun, зазначалося: «Я можу підтвердити, що йому поставили діагноз хвороби Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує… Путіна регулярно напичкують усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози».

Інсайдер додав: «Це не тільки викликає сильний біль, у Путіна спостерігається набряк обличчя та інші побічні ефекти, зокрема провали в пам’яті».

Путін, який перебуває при владі на посаді президента чи прем’єр-міністра Росії від 1999 року, регулярно через своїх посередників погрожує завдати ядерних ударів по Заходу чи Україні. Його часто зображують з російським ядерним портфелем, щоб підкреслити його здатність влаштувати Армагеддон у світі — підкреслюючи, що саме його рука тримає кнопку.

Путіна часто фотографують з російським ядерним портфелем / © The Sun

Нагадаємо, після зустрічі із Трампом Путін викликав нові підозри щодо свого здоров’я — журналісти вказали на кульгаву ходу, яка видала жахливий діагноз.