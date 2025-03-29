Румунія збільшить кількість кораблів у Чорному морі для посилення ролі НАТО

Румунія збільшить кількість кораблів у Чорному морі

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Вища рада оборони Румунії схвалила план поповнення свого флоту легким корветом, щоб підвищити свою роль у Чорному морі і на східному фланзі НАТО.

Про це повідомив офіс президента Румунії за підсумками засідання CSAT, інформує Reuters.

Повідомляється, що учасники обговорення погодились з тезою про необхідність поетапного збільшення оборонних витрат, а також підвищення участі країни у підтримці миру на Європейському континенті.

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Також Вища рада оборони Румунії відзначила необхідність підтримання тісних відносин зі США та посилення потенціалу стримування на східному фланзі НАТО.

«У цьому безпековому контексті на сьогоднішньому засіданні члени Ради проаналізували і схвалили надання ВМС Румунії нового легкого корвета, здатного виконувати безліч місій в найкоротші терміни, з тим, щоб Міністерство національної оборони здійснило необхідні кроки для здійснення закупівлі», — ідеться в пресрелізі.

Також у документі вказано, що наявність корвета «матиме значний вплив на нинішній флот» та допоможе у протидії всім видам «класичних, асиметричних, гібридних та інших загроз».

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