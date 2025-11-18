ТСН у соціальних мережах

Світ
361
1 хв

Румунія евакуювала ціле село після атаки РФ: в Україні відреагували

Румунія вдалася до евакуації людей у населених пунктах після інциденту на Дунаї.

Автор публікації
Олена Капнік
Румунія.

Румунія. / © Associated Press

У Румунії евакуювали село Плауру до повіту Тулча, який розташований на протилежному березі Дунаю та межує з Одеською областю. Сталося це після того, як РФ атакувала в Ізмаїлі судно з газом.

З’явився коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

У своєму дописі в соцмережі Х дипломат наголосив: атака країни-агресора Росії на СПГ-танкер на Дунаї свідчить про нагальність посилення тиску на РФ для завершення війни в Україні.

«Після російської атаки, яка пошкодила судно зі зрідженим нафтовим газом в Одеській області, Румунії довелося евакуювати своє прикордонне село. Брутальна ескалація російського терору загрожує не лише Україні, але й нашим сусідам. Це підкреслює нагальність колективного тиску на Москву, щоб припинити цю війну», — ідеться в його повідомленні.

Як повідомлялося, у сусідній країні оголосили евакуацію ще одного села Чаталхіой, що також у повіті Тулча. Голова ради повіту Тулча Горія Теодореску оцінив, що тимчасово евакуація торкнеться приблизно 100-150 осіб, і триватиме до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, вночі проти 17 листопада росіяни атакували енергетичний об’єкт на Одещині, а також порт. Під час ударів ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

361
