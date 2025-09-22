Румунія готується до загроз: чому президент терміново скликав Раду нацоборони

Нікушор Дан скликав Раду національної оборони / © Associated Press

Президент Румунії Нікушор Дан скликав термінове засідання Вищої ради оборони, щоби обговорити захист від дронів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби румунського президента.

Засідання Вищої ради національної оборони відбудеться у четвер, 25 вересня у Палаці Котрочень.

Нікушор Дан затвердив порядок денний засідання, що містить:

визначення цілей, які потребують захисту від загроз, пов’язаних із використанням безпілотних літальних апаратів, а також встановлення загальних технічних вимог до обладнання і технічних систем для впровадження заходів безпеки;

визначення осіб, уповноважених наказувати або схвалювати виконання заходів проти літальних апаратів і повітряних засобів, що несанкціоновано використовують національний повітряний простір, а також встановлення порядку інформування щодо вжитих заходів для контролю за використанням національного повітряного простору.

У межах засідання Ради також будуть проаналізовані інші актуальні питання у сфері національної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість спільної протиповітряної оборони з Польщею та Румунією,.Він зазначив, що координація дій для захисту української та території ЄС дуже важлива.