- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Румунія готується до загроз: чому президент терміново скликав Раду нацоборони
Румунія посилює контроль за повітряним простором. під час засідання Вищої ради оборони обговорять процедуру збиття ворожих дронів у повітряному просторі.
Президент Румунії Нікушор Дан скликав термінове засідання Вищої ради оборони, щоби обговорити захист від дронів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби румунського президента.
Засідання Вищої ради національної оборони відбудеться у четвер, 25 вересня у Палаці Котрочень.
Нікушор Дан затвердив порядок денний засідання, що містить:
визначення цілей, які потребують захисту від загроз, пов’язаних із використанням безпілотних літальних апаратів, а також встановлення загальних технічних вимог до обладнання і технічних систем для впровадження заходів безпеки;
визначення осіб, уповноважених наказувати або схвалювати виконання заходів проти літальних апаратів і повітряних засобів, що несанкціоновано використовують національний повітряний простір, а також встановлення порядку інформування щодо вжитих заходів для контролю за використанням національного повітряного простору.
У межах засідання Ради також будуть проаналізовані інші актуальні питання у сфері національної безпеки.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість спільної протиповітряної оборони з Польщею та Румунією,.Він зазначив, що координація дій для захисту української та території ЄС дуже важлива.