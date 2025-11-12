Румунія хоче взяти під контроль активи «Лукойла», щоб уникнути санкцій США

Румунія може взяти під контроль активи Лукойла / © Associated Press

Міністр енергетики Румунії Богдан Іван заявив, що держава має взяти під контроль румунські активи російської компанії «Лукойл», діяльність якої опинилася під загрозою через запроваджені Сполученими Штатами санкції.

Про це повідомляє HotNews.ro.

За словами Івана, Румунія повинна втрутитися, щоб забезпечити виконання міжнародних санкцій, захистити близько 5 тисяч робочих місць і гарантувати стабільність національної енергетичної системи.

«Румунія повинна взяти під контроль Petrotel Lukoil, аби гарантувати повне виконання міжнародних заходів і захистити національні інтереси», — наголосив міністр.

Він також підкреслив, що підтримує жорстке виконання санкцій США проти «Лукойла» і виступає проти будь-яких відстрочок або винятків.

«Я підтримую повторення та єдине застосування санкцій, ініційованих США, на рівні всього Європейського Союзу», — зазначив Іван.

Раніше повідомлялося, що російська нафтова компанія «Лукойл» заявила про намір позбутися своїх закордонних активів.

Ми раніше інформували, що Австралія, що офіційно припинила купівлю російського палива після вторгнення РФ в Україну, з 2023 року фактично імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження.