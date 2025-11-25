Румунія підіймала винищувачі: вночі російські дрони залетіли на територію НАТО та Молдови

F-16 / © Associated Press

Реклама

Уранці 25 листопада системи спостереження Румунії та Молдови зафіксували кілька прольотів дронів над своєю територією. Країни піднімали в небо винищувачі.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії та Прикордонна служба Республіки Молдова.

Першу повітряну ціль радари Міністерства національної оборони Румунії виявили поблизу повіту Тулча. Об’єкт рухався у напрямку державного кордону та о 06:28 став причиною підняття в повітря двох німецьких Eurofighter Typhoon із бази Михайла Когелнічану.

Реклама

За даними оборонного відомства, дрон перетнув повітряний простір Румунії з боку українського Вилкового та рухався в районі Кілія-Веке. О 06:55 місцевим жителям у Тулчі надійшло повідомлення Ro-Alert.

О 07:11 екіпажі Eurofighter Typhoon повідомили, що радіолокаційний контакт із ціллю вже зафіксовано над територією України, поза межами румунського повітряного простору.

Згодом, о 07:37, по тривозі підняли ще два літаки F-16 Fighting Falcon із бази Борча. Через загрозу о 07:48 система Ro-Alert спрацювала й у повіті Галац. Уже о 07:50 радарні комплекси зафіксували друге вторгнення дрона — цього разу саме над Галацом. Один із F-16 встановив радіолокаційний контакт із ціллю.

Того ж ранку про подібний інцидент заявила й Прикордонна служба Молдови. За даними Повітряної служби Міноборони країни, Shahed було виявлено у південному регіоні — між Виноградівцем і Вулканештами. Далі апарат рухався у напрямку румунського кордону та пролетів між населеними пунктами Колібаші та Вадул-Лу-Ісак, після чого перетнув кордон і увійшов у повітряний простір Румунії.

Реклама

Молдовська сторона одразу поінформувала Румунію. Прикордонники заявили, що територія можливої траєкторії польоту перевіряється, але наразі ознак небезпеки для населення не виявлено.

Згодом українські прикордонні органи передали Молдові дані про ще один Shahed, зафіксований на радарі. Дрон рухався у напрямку Майяки — Удобоє — Паланка, тимчасово пролітаючи над територією Молдови. Після повернення в Україну він здійснив ще один проліт — цього разу у напрямку Лімаскоє на лівому березі Дністра.

Нагадаємо, вночі та зранку 25 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.