Тривожна ніч біля дельти Дунаю: Румунія двічі піднімала винищувачі через атаку на судна

Атака на судно в Румунії — ілюстративне фото / © Getty Images

Реклама

У Чорному морі знову виникла загроза цивільному судноплавству: три комерційні судна зазнали ударів безпілотників поблизу дельти Дунаю, неподалік від румунського міста Суліна.

Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску у соцмережі X.

Реклама

Атака дронів біля Суліни: Румунія двічі піднімала винищувачі

За словами глави румунського уряду, під час інциденту 14 листопада радари Міністерства оборони країни також зафіксували повітряні цілі в цьому районі. Через це Військово-повітряні сили Румунії двічі піднімали винищувачі в повітря. Нікулеску зазначив, що постійно підтримував зв’язок із відповідними органами влади, а безпека моряків залишалася головним пріоритетом.

Реклама

«Безпека моряків для нас — безумовний пріоритет», — наголосив прем’єр.

Реакція Румунії на атаки в Чорному морі: до чого тут війна Росії проти України

Лука Нікулеску назвав атаки неприйнятними та наголосив, що вони є порушенням міжнародного права. За його словами, ситуація свідчить про погіршення безпеки в регіоні через війну Росії проти України.

«Такі інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України», — заявив глава уряду.

Він також запевнив, що Румунія разом із союзниками продовжить вживати необхідних заходів для зміцнення безпеки в Чорному морі. Це залишається одним із ключових пріоритетів уряду, який співпрацює з регіональними партнерами та НАТО.

Реклама

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про атаку невідомого безпілотника на цивільне судно біля узбережжя Румунії, яка сталася 13 листопада. Цей випадок знову привернув увагу до загроз для судноплавства в Чорному морі.

Новини партнерів