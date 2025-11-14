Румунія представила послу Росії докази порушення повітряного простору: фото

Фрагмент російського дрона, виявлений у Румунії / © МЗС Румунії на Facebook

У п’ятницю, 14 листопада, російського посла у Румунії викликали до штаб-квартири Міністерства закордонних справ цієї країни. Йому було надано докази порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником у ніч проти 11 листопада.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії.

«Фрагменти, знайдені румунською владою на місці катастрофи літака, безсумнівно, доводять його причетність та участь у масованих атаках тієї ночі на українську цивільну інфраструктуру, розташовану поблизу кордону з Румунією „, — йдеться у пресрелізі, опублікованому румунським зовнішньополітичним відомством.

Міністерство закордонних справ також заявляє, що « румунська сторона під час виклику посла Російської Федерації висловила свій рішучий протест проти цього неприйнятного та безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії».

Також представники Міністерства закордонних справ звернули увагу на повторення цих ситуацій, які « становлять особливо серйозні ризики для безпеки громадян Румунії, а також для безпеки Румунії та регіону».

Міністерство закордонних справ «вкотре рішуче засудило незаконні та безвідповідальні напади на українську цивільну інфраструктуру поблизу кордону з Румунією та нагадало про виключну відповідальність Російської Федерації за агресивну війну проти України».

У румунському МЗС також звернули увагу на те, що «Румунія має право вживати необхідних правових заходів для захисту своїх громадян та території, зокрема за допомогою всього спектру політичних інструментів, включаючи санкції».

«Незважаючи на безвідповідальні та незаконні дії Російської Федерації, громадяни Румунії в зоні прольоту жодного разу не перебували в прямій та безпосередній небезпеці. Румунія та союзники мають можливості та рамки для дій для управління будь-якою ризикованою ситуацією. Румунія постійно контактує зі своїми союзниками та іншими членами ЄС з цих питань», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня послові РФ в Азербайджані Михайлові Євдокимову висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет «Іскандер» упала біля цього дипломатичного представництва.