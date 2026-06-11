Румунія пропонує жорстке технічне правило для українських морських дронів у Чорному морі

Український морський дрон / © скриншот з відео

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Після інциденту з вибухом українського морського дрона в румунському порту Констанца виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце запропонував запровадити технічні обмеження під час застосування цих апаратів у Чорному морі.

Заяву очільника оборонного відомства Румунії в коментарі TVRinfo цитує видання Digi24.

Пропозиція полягає в тому, щоб українські морські безпілотники автоматично знищувалися у разі наближення до територіальних вод Румунії.

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За словами Міруце, йдеться про потенційний механізм безпеки, який має бути закладений у систему управління безпілотниками.

«Сьогодні я проаналізував це вголос зі своїми військовими колегами в міністерстві. Це те, що можна зробити, і що я запропоную: ці безпілотники мають багато електронних компонентів, і аналізуючи результати цих електронних компонентів, їхні виробники або той, хто контролює безпілотники, можуть знати, де вони знаходяться», — зазначив він.

Міністр наголосив, що у випадку втрати контролю над апаратом у Чорному морі він має бути знищений до перетину 12-мильної зони територіальних вод Румунії.

«Якщо ви раптом втратите їх у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії на відстань 12 морських миль, диспетчер, який керує цим дроном, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив», — заявив він.

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Міруце додав, що така функція має бути закладена в конструкцію безпілотників із моменту запуску.

«Якщо дрони випадково досягнуть цієї лінії, автономним рішенням дрона має бути самопідрив. Якщо через різні помилки ви втратите керування та опинитеся в цій зоні, ви більше не зможете рухатися вперед. На цьому продукті має бути неявне програмування з моменту запуску його у воду», — додав він.

Водночас посадовець звернувся до української сторони із закликом врахувати ці вимоги у майбутньому використанні морських дронів у Чорному морі.

«Я хочу запропонувати нашим сусідам в Україні, які перебувають у такій запеклій війні, спричиненій Російською Федерацією, гарантувати нам, що всі дрони, які вони запускають у Чорне море, запрограмовані з використанням цієї технічної можливості», — сказав Міруце.

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Інцидент з морським дроном у Румунії — що відомо

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Минулося без жертв.

У ВМС ЗСУ повідомили, що один із морських безекіпажних катерів втратив керування та був винесений до узбережжя Румунії через вплив засобів радіоелектронної боротьби противника.

Президент Румунії Нікушор Дан провів тривалу робочу нараду після інциденту в Констанці.

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