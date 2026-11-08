Біля острова Зміїний помітили підозрілі об'єкти: Румунія терміново підняла винищувачі

F-18

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У неділю, 8 листопада, Румунія підняла в повітря два іспанські винищувачі F-18 після виявлення невідомої повітряної цілі поблизу українського острова Зміїний. Згодом радари зафіксували ще один об'єкт, а населення прикордонного регіону попередили про можливу небезпеку.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

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За даними відомства, спочатку системи радіолокаційного спостереження виявили повітряну ціль приблизно за 30 кілометрів на схід від острова Зміїний, у повітряному просторі України.

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У відповідь з авіабази «Міхаїл Когелнічану» підняли два винищувачі F-18 Військово-повітряних сил Іспанії, які виконують місію з патрулювання та охорони повітряного простору.

Водночас румунські військові повідомили про ситуацію Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. О 14:02 жителі східної частини повіту Тулча отримали попередження через систему RO-Alert.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що перша повітряна ціль зникла з радарів на схід від міста Суліна.

Однак невдовзі системи спостереження виявили ще один повітряний об'єкт — приблизно за 55 кілометрів на захід від острова Зміїний.

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Після цього з тієї самої авіабази підняли два гелікоптери NH-90 Збройних сил Іспанії.

Наразі румунське оборонне відомство не уточнило походження та тип виявлених цілей. Також не повідомлялося, чи порушували вони повітряний простір Румунії.

Військові пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію в міру її надходження.

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