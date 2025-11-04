Румунія відреагувала на нічний удар РФ по портовій інфраструктурі на Одещині

Винищувач F-16. / © Getty Images

Вночі проти 4 листопада Румунія підняла в повітря чотири літаки через російську атаку на Одеську область - на північ від Дунаю

Про це повідомив ресурс Digi24 з посиланням на румунське Міністерство оборони.

"Вночі проти 4 листопада сили Російської Федерації здійснили два напади на українську портову інфраструктуру, розташовану на річці Дунай. В результаті цих дій на українському березі спостерігалися численні вибухи", – йдеться в повідомленні.

О 00.17 на авіабазі Фетешть піднялися два винищувачі F-16, а о 02.45 - два німецькі Eurofighter Typhoon, які дислокуються на авіабазі "Михаїл Когелнічану". У міноборони наголошують, що літати злетіли для проведення спостережень та забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Зазначається, що командири літаків мали дозвіл на "ураження повітряних цілей у разі їхнього входження до національного повітряного простору". Втім, наголосили у міністерстві, жодних несанкціонованих вторгнень виявлено не було, як і залишків літальних апаратів.

Міністерство національної оборони заявило, що "рішуче засуджує напади РФ на українську цивільну інфраструктуру, дії, які є серйозним порушенням міжнародного права і загрозою регіональній безпеці".

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни вдарили по об'єкту енергетики в Одеській області. Було пошкоджено об’єкт ДТЕК, але відключень світла не сталося. Окрім того, під прицілом була портова інфраструктура.

Нагадаємо, наприкінці листопада через атаку РФ по Україні Румунія оголосила тривогу. Жителі північної частини повіту Тулча отримали повідомлення RO-Alert через нову атаку дронами на українську портову інфраструктуру на Дунаї.