Румунія розробила правила збиття дронів і літаків, які порушують її повітряний простір.

Про це пише Digi24 із посиланням на міністра національної оборони Румунії Іонуца Моштяну.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) завершила розроблення методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

У цьому разі остаточне рішення ухвалює командир операції, натомість щодо цивільних літаків, які порушують національний повітряний простір, рішення ухвалює міністр.

У контексті цивільних літаків Моштяну навів приклад терактів 11 вересня у США, коли бойовики захопили пасажирські лайнери.

Процедура міститиме три основні етапи — ідентифікацію, глушіння та втручання, деталі яких засекречено.

Водночас Моштяну наголосив, що застосування зброї та знищення літака є крайнім заходом, якщо інші кроки ігноруються, а літак не ідентифікується і не залишає повітряний простір Румунії.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи допоможуть Польща та Румунія збивати російські ракети та дрони над Україною.