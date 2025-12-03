Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі

Дрон Sea Baby. Ілюстративне фото

Водолази Військово-морських сил Румунії знешкодили морський дрон Sea Baby у Чорному морі, який, нібито «створював загрозу для судноплавства».

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Операцію виконували фахівці 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження Берегової охорони. Вони обстежили морську зону приблизно за близько 67 км на схід від порту Констанци.

Після аналізу дрейфуючого об’єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський дрон). Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об’єкта. Морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

У Румунії похвалилися, що їхні війська від початку повномасштабної війни в Україні постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими державами НАТО.

Також румуни поскаржилися, що ще однією серйозною загрозою для морської безпеки є дрейфуючі морські міни. За останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено близько 150 морських мін, сім з яких знищено Військово-морськими силами Румунії.

Раніше президент Туреччини Ердоган поскаржився, що атаки на танкери «тіньового флоту» Росії в Чорному морі є «тривожною ескалацією».

Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньового флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

У відповідь Туреччина та Казахстан заявили, що очікують від України недопущення подібних інцидентів.