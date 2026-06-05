Румунія зупиняє рух через пункт пропуску для однієї категорії мандрівників

Кордон України з Румунією / © ДПСУ

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Румунія від 8 червня тимчасово зупинить рух транспорту через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Україною. Водночас пішоходів пропускатимуть у штатному режимі.

Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними румунської сторони, рух транспорту через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» тимчасово обмежуватимуть від 8 до 17 червня щодня від 09:00 до 16:00. Це пов’язано зв’язку з проведенням ремонтно-інфраструктурних робіт на мосту через річку Тиса.

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Однак пропуск пішоходів у зазначений період відбуватиметься у звичайному режимі.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та за потреби обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону», — закликали у митній службі України.

До слова, раніше Держприкордонслужба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Для пришвидшення пропуску залучатимуть додатковий персонал та відкриватимуть нові робочі місця. Громадянам радять заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, зокрема дитячих, моніторити завантаженість пунктів пропуску, обирати менш популярні переходи та за можливості планувати поїздку на менш завантажений час.

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