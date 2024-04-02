Румунія хоче узаконити військову інтервенцію: Міноборони представило радикальний законопроєкт

Якщо законопроєкт буде ухвалено, Румунія отримає підстави для військового втручання на іноземній території для захисту своїх громадян.

Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення проєкт закону про національну оборону країни, де визначається концепція гібридних загроз безпеці. Законопроєкт передбачає військове втручання за межами території країни, у разі загрози життю та безпеці румунських громадян.

Про це пише adevarul.ro.

Згідно із законопроєктом, крім введення військ на територію інших держав, Румунія зможе застосовувати й інші види втручання для протидії цим гібридним загрозам. Таке втручання може ініціюватися президентом Румунії і має бути схвалено Вищою радою національної оборони.

Крім того, законопроєкт пропонує рішення для координації сил безпеки у разі збройного конфлікту, зокрема:

першочергову мобілізацію працівників поліції;

створення Національного військового командного центру;

оперативну інтеграцію збройних сил Румунії, НАТО та ЄС.

"Цей аспект відображає обов'язки, які Румунія взяла на себе як член цих організацій, підкреслюючи її тверду відданість міжнародним стандартам співробітництва у сфері безпеки", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прифронтові країни НАТО підтримують ідею Макрона щодо введення військ в Україну. Зокрема, у Фінляндії вважають, що потрібно "змусити Росію здогадуватися про межі західної підтримки Києва".

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