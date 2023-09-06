Румунія підтвердила падіння російського "Шахеда" на своїй території: "Таке неможливо оминути"

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію.

Про це пишуть CNN та румунське видання Digi24.

Міністерство оборони спочатку заперечувало повідомлення на початку цього тижня про те, що 4 вересня під час атаки на Україну частини російського безпілотника впали на румунському березі Дунаю, проте 6 вересня країна підтвердила цю інформацію.

Костянтин Спону, речник Міністерства оборони, повідомив, що міністр Анхель Тілвар перебуває в Чаталкьой, і що слідчі групи MApN, які досліджують цей район, повідомили ввечері про "серію фрагментів, які можуть бути частинами з безпілотника". Він додав, що вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки повітряного простору.

Міністра супроводжують начальник Генерального штабу оборони Даніель Петреску та начальник штабу Військово-повітряних сил Віорел Пане, а також префект Тульчі.

"Таку ситуацію не можна вважати чимось, що можна обминути мовчки", - підкреслив Спону.

Він додав, що триває розслідування інциденту.

"Розслідування, яке проводять фахівці MApN, прояснить ситуацію, і ми оприлюднимо висновки. Всі процесуальні кроки, яких вимагає ситуація, зроблені і будуть зроблені. Встановлені конкретні заходи щодо посилення технічної спроможності, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки повітряного простору", - сказав Спону.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині ворожі дрони впали та здетонували на території Румунії. Про це інформували в українському МЗС.

Проте румунське Міноборони одразу це заперечило. Також 5 вересня президент Румунії теж заявив, що на території його держави не впали російські дрони.

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