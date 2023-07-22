Румунія письмово заборонила Орбану робити скандальні заяви під час перебування у країні

Віктора Орбана це зачепило і він порадив своїм "румунським друзям", що якщо президент Румунії поїде до Угорщини, йому не скажуть, про що він може говорити.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що МЗС Румунії надіслало йому листа, в якому розповіло, про що не можна говорити в рамках "літнього університету Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад.

Про це пише Telex.hu.

Хоча Бухарест попросив Орбана не говорити про те, що може образити почуття румунів, зокрема про національні символи і національні меншини, він привітав угорців, які прийшли з національним прапором і прапором секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", – сказав прем'єр.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Румунії також попросило Орбана не говорити про неіснуючі адміністративно-територіальні одиниці в Румунії.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", – наголосив Орбан.

"Президенту Румунії ми не казатимемо, про що можна говорити"

Як зазначає "Європейська правда", прем'єр Угорщини також відповів своїм "румунським друзям", що якщо президент Румунії поїде до Угорщини, йому не скажуть, про що він може говорити.

Що передувало

У 2022 році у межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Тоді ж багатолітня радниця Орбана Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Скандальні заяви Орбана

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

Орбан також заявив, що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу.

Друг Путіна також висловив думку, що виграти війну проти Росії "неможливо". Орбан заявив, мовляв, "Україна не досягне нічого". Саме тому, перемир'я є єдиним виходом із ситуації, переконаний політик.

Він вже не раз заявляв, що, на його думку, Україна не здатна виграти війну. З його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "Росія укладе угоду зі США".

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