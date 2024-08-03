Румунія планує виготовляти ракети "Нептун" з Україною: що відомо

Румунія має намір розвивати озброєння у співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про виробництво протикорабельних ракет Р-360 "Нептун".

Про це пише Newsweek.

Як повідомив журнал Army Recognition, важливість співпраці між Бухарестом і Києвом в оборонному секторі (а також у сфері енергетики) наголосив Ігор Прокопчук після візиту до Румунії.

У квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360, але остаточні результати цих зусиль невідомі.

Румунія пропонує мати Україну як союзника для контролю над акваторією Чорного моря на своїй території.

Що відомо про "Нептун"

На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які базуються з повітря, ракети Neptun базуються з землі і можуть вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ракети використовувалися з початку конфлікту, зокрема для потоплення російського крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту, у 2022 році.

Ці ракети можуть конкурувати з американськими ATACMS, єдиною іншою зброєю з подібною дальністю, яку використовує Київ.

Р-360 "Нептун" – дозвукова крилата ракета, розроблена українським підприємством "КБ "Луч". Вперше він був представлений на Міжнародній виставці озброєння та безпеки в Києві у 2015 році та прийнятий на озброєння ВМС України 2021 року.

Нагадаємо, у межах пошукової операції виявили нові уламки російських дронів після удару БпЛА по Україні. Фрагменти безпілотників виявили в районі Чаталкіой повіту Тулча.

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