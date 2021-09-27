Румунія посилила правила в'їзду: українцям роз'яснили нові правила

Самоізоляція після прибуття до Румунії буде обов'язковою для іноземців, втім є і винятки.

Румунія посилює карантинні правила перетину кордону і вводить обов'язкову 14-денну самоізоляцію для туристів з третіх країн. Обов'язкового карантину можуть уникнути громадяни, які, наприклад, мають COVID-сертифікат.

Про це інформує пресслужба посольства України в Румунії.

"Для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн (крім ЄС, ЄЕП, Швейцарської Конфедерації), встановлюється карантинний режим (за домашньою/задекларованою адресою) на 14 днів незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна з якої вони прибувають", - сказано в повідомленні.

Винятки можуть бути застосовані до таких осіб:

вакциновані проти COVID-19 і минуло 10 днів від моменту другого щеплення

залишаються в Румунії на термін менш як 3 дні у невідкладних випадках та мають сертифікат про негативний результат тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до поїздки

перехворіли на коронавірус за останні 180 днів до в’їзду в країну та мають відповідний сертифікат;

діти віком до 6 років, а після цього віку і до 16 років вони мають надати сертифікат про негативний результат тесту;

прямують транзитом, якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в’їзду на територію країни;

транскордонні працівники, які в’їжджають в Румунію з Угорщини, Болгарії, Сербії, України, Молдови та громадяни Румунії;

учні/студенти з метою навчання або здійснення діяльності пов’язаної з навчанням, вступом до румунських закладів освіти (що підтверджується документально);

особи, передані румунській стороні на підставі угод про реадмісію, повернуті по прискореній процедурі;

члени міжнародних спортивних делегацій, які прибувають в Румунію з метою участі у спортивних змаганнях за наявності сертифікату про негативний результат тесту.

Наголошується, що кінцеве рішення про пропуск через державний кордон Румунії ухвалюється безпосередньо у румунському пункті пропуску, на основі наданих документів та з урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, українців попередили, що сертифікат у "Дії" для поїздки до Єгипту може не підійти. Причина в тому, що код в "Діі" не зчитується пристроями прикордонників. Які треба документи, читайте тут.

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