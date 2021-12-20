Румунія посилює правила в’їзду: що слід знати українцям, аби не платити 19 тис. гривень штрафу

Відтепер усім, хто планує потрапити до країни, необхідно заповнити цифрову анкету.

Від 20 грудня Румунія посилює правила в’їзду до країни. Відтепер усім, хто планує потрапити до країни, необхідно заповнити цифрову анкету. За відмову від її заповнення передбачено штраф від 12 тис. до 19 тис. гривень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Ця анкета є інструментом направленим на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. На основі анкетних даних, співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв’язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, який інфікований вірусом SARS-CoV-2", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в Румунії зазначають, що особи, які прибувають в пункти пропуску країни будь-якими шляхами (наземним та повітряним транспортом тощо) без анкети, будуть зобов’язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від її заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв, тобто від 12 до 19 тис. гривень.

Повідомляється, що цифрову анкету можливо сформувати в електронному вигляді. Вона має містити:

ім'я та прізвище;

ідентифікаційні та контактні дані особи;

країна, область та населений пункт, з якого людина подорожує до Румунії, включаючи транзит;

населений пункт та адреса прибуття до Румунії;

транспортний засіб, на якому подорожує до Румунії;

дата в'їзду в Румунію;

дані неповнолітніх осіб, якщо є.

Нагадаємо, Польща змінила порядку пропуску на кордоні українців, а також громадян інших країн, що не входять до Європейського Союзу. Зокрема, Польща доповнила категорію осіб, яким для в'їзду на її територію не потрібен негативний результат тестування.

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