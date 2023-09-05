"Румунія проявила слабкість": експерт пояснив, чому там не визнали падіння Shahed

Коваленко зазначив: "Виглядає все це не те, щоб смішно, а дуже сумно".

Румунія заперечує падіння російських безпілотників Shahed на своїй території через, ймовірно, страх. Таким чином Бухарест проявляє слабкість.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, йдеться у статті "РБК-Україна".

За словами Коваленка, після падіння російських дронів на території Румунії від Бухареста чекали на жорсткіші слова, а він проявив відверто безхребетну позицію.

"Це не означає, що вони мали оголосити війну або задіяти ст. 5 договору НАТО про колективну безпеку. Це означає, що Румунія має твердо заявити про неприйнятність використання її повітряного простору для ударів по Україні", – зазначив експерт.

Він пояснив, що Україна не може збивати такі об'єкти на чужій території. Якщо БПЛА впали на території Румунії, то якоїсь миті перебували у румунському небі.

"На що це вказує? На те, що Румунія, маючи такий прецедент, проявила слабкість. Мене це дивує, бо їй нічого боятися. Що би зробила Росія? Завдала ракетного удару по Бухаресту? Та ні, нічого подібного. Але наші сусіди спочатку не визнають, що в їхній повітряний простір заходять ракети, а тепер не визнають "Шахеди", хоча є докази. Виглядає все це не те, щоб смішно, а дуже сумно", – оцінив Коваленко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Румунія "зам'яла" російську атаку дронами! НАТО не хоче влазити у війну!

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині ворожі дрони впали та здетонували на території Румунії. Про це інформували в українському МЗС.

Водночас у Міноборони Румунії запевняли, що російські атаки не становили прямої військової загрози для території держави.

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