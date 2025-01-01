Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгену: які зміни запроваджені

Контроль на наземних пунктах перетину кордону скасовано з 1 січня.

1 січня Румунія та Болгарія приєдналися до шенгенського простору, скасувавши прикордонні перевірки з іншими країнами ЄС.

Про це повідомило видання Digi24.

Громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок.

Урочисто завершуючи цю подію болгарський та румунський міністри внутрішніх справ зустрілися на прикордонному переході між містами Русу і Джурджу, щоби відкрити вільний перетин міжнародного кордону.

За інформацією румунських медіа, "черги на кордоні пішли в історію".

Проте подорожуючим все одно потрібно мати із собою будь-які ідентифікаційні документи на випадок вибіркової перевірки, яка може відбуватися у найближчі місяці. Також від цієї ночі відкриті кордони між Болгарією та Грецією та між Румунією та Угорщиною.

Нагадаємо, кабмін змінив правила перетину державного кордону під час воєнного стану чоловіками віком від 18 до 25 років.

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