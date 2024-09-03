Румунія, Угорщина, Грузія та Азербайджан прокладуть лінії електропередач дном Чорного моря — АР

Сьогодні, 3 вересня, стартував спільний проєкт Румунії, Угорщини, Грузії та Азербайджану із встановлення лінії електропередач у Чорному морі, що має на меті доставляння більше відновлюваної енергії до Європейського Союзу зі східного Кавказу.

Про це повідомляє АР.

Він набрав обертів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та підкреслила залежність ЄС від російських енергоносіїв, оскільки ціни різко зросли. Відтоді блок із 27 країн намагався відмовитися від російської енергії.

Кабель з’єднає Азербайджан, який, як вважають, має значний потенціал для виробництва електроенергії на вітрових електростанціях Каспійського моря, з членами ЄС Румунією та Угорщиною через Грузію.

Міністри урядів чотирьох країн обговорили спільний проєкт під час зустрічі у столиці Румунії, заявивши, що він допоможе зміцнити енергетичну безпеку та знизити ціни на електроенергію для споживачів.

Міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа заявив, що проєкт має стратегічне значення для його країни та ЄС вцілому.

Його азербайджанський колега Парвіз Шахбазов заявив, що використання відновлюваних джерел енергії допоможе вирішити проблеми зміни клімату.

До учасників зустрічі приєднався заступник міністра енергетики Болгарії, щоб обговорити долучення цієї країни до проєкту.

Наступна зустріч щодо проєкту відбудеться на засіданні ООН з питань зміни клімату, яка відбудеться в Азербайджані.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Туреччина хоче приєднання до БРІКС. Серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку, є Малайзія, Таїланд та Азербайджан.

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