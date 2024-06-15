Румунія відмовила у візі всім членам російської делегації на Генасамблею ОБСЄ

Відмова сталася через російську агресію проти України.
Міністерство закордонних справ Румунії відмовилось видати візу всім членам російської делегації на заплановану сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Про це повідомив голова комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Григорій Карасін.
Він заявив, що наприкінці червня у Бухаресті була запланована сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ.
"Надійшла нота МЗС Румунії. У ній йдеться, що з урахуванням російської агресії проти України, жодному з членів делегації Російської Федерації не буде видано візи і не буде дозволено в'їзд до країни", - написав сенатор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що Кремль підбурює три країни влаштувати блокаду Україні.
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