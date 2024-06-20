Румунія відправить до України ЗРК "Петріот": що відомо про умови передавання

У Румунії зазначили, що рішення було ухвалене на тлі погіршення ситуації в Україні через активізацію атак РФ на цивільну інфраструктуру.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) вирішила подарувати Україні систему протиповітряної оборони "Петріот".

Про це пише DIGI24.

Під час засідання члени ради наголосили на необхідності посилення політичної та практичної взаємодії з Україною, паралельно зі збереженням зобов'язань щодо інших партнерів.

CSAT також проаналізувала стадії та перспективи конфлікту в Україні та його наслідків для Румунії. Рада відзначила, що ситуація з безпекою в Україні погіршилася внаслідок активізації атак РФ, що може мати ширші наслідки та ризики для безпеки регіону, зокрема для Молдови, а також для європейської та євроатлантичної безпеки.

"Румунія підтримувала Україну з самого початку конфлікту, розуміючи драматичну ситуацію, особливо з точки зору забезпечення необхідних оборонних систем у протидії агресії, розв'язаній Російською Федерацією, яка завдає ударів по міських районах та критично важливій інфраструктурі сусідньої країни", — наголошується в прес-релізі CSAT.

Міноборони Румунії представило Раді детальний аналіз ситуації з оцінкою наслідків можливої передачі ЗРК "Петріот" Україні.

"З огляду на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних та масованих атак Росії на мирне населення та цивільну інфраструктуру, особливо в енергетичному секторі, а також регіональні наслідки цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot" — йдеться у документі.

У документі наголошується, що ця безоплатна передача ЗРК робиться за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, зокрема зі США, щодо отримання "аналогічної або еквівалентної системи".

"Позиція Румунії є і залишатиметься однозначною у своїй багатовимірній підтримці України, поряд з міжнародною спільнотою, у її законному праві на самооборону від незаконної та неспровокованої агресії Росії", – наголосили у CSAT.

Нагадаємо, в Україні з'являться додаткові системи Patriot. Наразі Україна має на озброєнні не менше чотирьох комплексів Patriot, які надали США та Німеччина.

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